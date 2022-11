Autofahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste am Freitagmorgen (4. November 2022) eine Autofahrerin aus Kerken nach einem Verkehrsunfall auf der Veerter Straße in Wetten. Gegen 06:20 Uhr wollte ein 67-jähriger LKW-Fahrer aus Geldern von einer Grundstückseinfahrt mit seinem Gespann auf die Veerter Straße einfahren und nach links in Richtung Veert abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 59-jährigen Autofahrerin, die auf der Veerter Straße in Richtung Wetten unterwegs war. Der VW T-Cross stieß in die Seite des Sattelzug-Aufliegers. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Veerter Straße bis 08:45 Uhr gesperrt.