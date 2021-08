Autofahrerin landet alkoholisiert im Maisfeld

Am späten Dienstagabend, 17. August 2021, gegen 23.30 Uhr, war eine 41-Jährige aus Sonsbeck in ihrem Auto auf der Xantener Straße in Richtung Sonsbeck unterwegs. Nach einer Linkskurve kam sie mit ihrem Ford Fiesta von der Fahrbahn ab – nach ersten Aussagen habe sie einem Reh ausweichen müssen. Sie fuhr durch eine Wiese und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Die Sonsbeckerin blieb unverletzt, an ihrem PKW entstand Sachschaden.

Die hinzugerufenen Polizeibeamt*innen stellten Alkoholgeruch in der Atemluft der 41-Jährigen fest, ein entsprechender Test verlief positiv. Die Frau wurde mit zur Wache genommen, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Ihren Führerschein musste sie vorerst abgeben, sie erwartet ein Strafverfahren.