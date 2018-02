Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat es am Donnerstag, 1. Februar 2018, in Kevelaer einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Jugendlichen gegeben. Gegen 7.25 Uhr fuhr ein 16-jähriger Kevelaerer mit seinem Fahrrad auf der Sonnenstraße in Richtung Klostergarten. Vor der Kreuzung Klostergarten Sonnenstraße bog der 16-Jährige nach links die Sonnenstraße ab. Ein unbekannter Autofahrer fuhr so nah rechts an ihm vorbei, dass er durch den linken Außenspiegel zu Boden gerissen worden ist und sich leicht verletzte. Der Autofahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen PKW Kombi handeln. Hinweise erbittet die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.