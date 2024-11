Autofahrer aus Kevelaer prallt gegen Hauswand

Am Freitagmorgen, 15. November 2024, gegen 7 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Mann aus Kevelaer in Weeze mit seinem VW Bora die Karl-Arnold-Straße in Richtung Steeg entlang, als er aus derzeit nicht bekannter Ursache gegen einen im Gegenverkehr geparkten Renault Master fuhr und anschließend wieder zurück über seinen Fahrstreifen, über den Gehweg hinweg. Vor der Wand eines Hauses kam der Wagen zum Stehen.

Der 20-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr den VW unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und von einem Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Glücklicherweise wurde niemand durch den Unfall verletzt.

An der Hauswand und im Vorgarten des Hauses entstand Sachschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.