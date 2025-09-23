Auto in Einfahrt beschädigt

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17. September 2025, 17 Uhr, und Donnerstag, 18. September 2025, 16 Uhr, ereignete sich auf dem Ahornweg eine Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Mercedes V-Klasse wurde durch einen Unbekannten im Heckbereich beschädigt. Der Mercedes war in der Einfahrt direkt am Wohnhaus des Halters geparkt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02831-1250 beim Verkehrskommissariat Geldern zu melden.