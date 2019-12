Auto beschädigt und abgehauen

Das Fahrzeug war an der Marktstraße in Winnekendonk abgestellt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. November, 18 Uhr, und Freitag, 29. November 2019, 7.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen blauen Suzuki SX4, der auf der Marktstraße abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen am Kotflügel vorne links und am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080.