Am Dienstag, 18. Juni, zwischen 13.45 und 14.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Straße Hüdderath eine Seitenscheibe an einem grauen Ford Focus ein. Die Täter entwendeten eine Handtasche aus dem Fahrzeug. Der Ford war auf einem Parkplatz hinter dem Betriebshof abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.