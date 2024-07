Auszeit an der frischen Luft

Im Schatten des Gradierwerks wird vom 29. Juli bis 16. August 2024 wieder ein umfassendes kostenfreies Programm rund um Bewegung und Gesundheit im Solegarten St. Jakob geboten. Alle Teilnehmenden der „Atempause“ haben die Möglichkeit in unterschiedliche Kurse hineinzuschnuppern und neue Interessen zu entdecken.

„Neu in diesem Jahr ist das Kinderprogramm. Hier können sich auch die Kleinsten ausprobieren. Eine Auswahl generationsübergreifender Kurse bieten zudem der ganzen Familie die Gelegenheit für gemeinsame Bewegung“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

In enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wurde erneut ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Unterstützt wird die „Atempause“ von der Volksbank an der Niers, durch das Projekt „Sport im Park“ vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen und dem KreisSportBund Kleve e. V. als Kooperationspartner mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NordWest. Edeka Brüggemeier versorgt auch in diesem Jahr alle Kursteilnehmer mit frischem Obst und kühlen Getränken.

Für jede Generation

Unter freiem Himmel in Gemeinschaft trainieren, entspannen, lachen, tanzen oder wandern. Das Angebot hält für jeden, ob jung oder alt, mit oder ohne Kenntnissen, einen entsprechenden Kurs bereit.

Unter anderem gehören Atemtraining, unterschiedliche Yoga-Stile, Tageswanderungen, Wing Shun, Line Dance, Rücken-Fit und Aquagymnastik zum Programm. Aber auch treue Atempause-Fans kommen mit einer Auswahl neuer Kurse auf ihre Kosten.

„Wir freuen uns, fünf neue Partner gewonnen zu haben, die mit ihren Kursen das diesjährige Programm mitgestalten“, sagt Birte Roebers, Mitarbeiterin Kevelaer Marketing. Kräuterführungen, Cornhole, eine geführte Fahrradtour, SportBox Workouts und Tanzsportkurse stehen in den Startlöchern. Ein buntes Kinderprogramm mit Kneippen, Zumba, Tanz und WingShun wartet auf alle kleinen Teilnehmer ab 4 Jahren.

Zu beachten ist, dass die Teilnahme an vereinzelten Kursen begrenzt und eine vorherige Anmeldung erforderlich ist. Zudem finden einige Kurse, wie beispielsweise die Kräuterführung, nicht im Solegarten St. Jakob, sondern an einem anderen Ort statt. Alle Kurstermine und Informationen können dem Programmflyer entnommen werden. Dieser ist online unter www.kevelaer-marketing.de zusammen mit detaillierten Kursbeschreibungen einsehbar. Zur kostenfreien Mitnahme liegt der Flyer in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus.

Alle Kinobegeisterten dürfen sich den 16. August 2024 notieren, denn dann ist ab 20 Uhr wieder Zeit für das Open-Air-Kino in abendlicher Kulisse des Gradierwerks. Das Kevelaer Marketing präsentiert gemeinsam mit der Volksbank an der Niers die deutsche Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft“ um 21 Uhr auf der Leinwand.