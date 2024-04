Schülerinnen und Schüler des KvGGs reisten in März nach New York City und Kansas Austausch der Kulturen

Die Schülerinnen und Schüler im UN-Gebäude in New York City Foto: privat

Mitte März brachen 14 Schülerinnen und Schüler des Kardinal-van-Galen-Gymnasiums auf über den großen Teich rein ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Es ist bereits 35 Jahren her, dass Inge Teasley aus Weeze den Schüleraustausch zwischen Kevelaer und Abilene, Kansas initiiert hat, und 2024 durften nun das erste Mal nach der Pandemie wieder Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Klasse (Q1) des KvGGs das Abenteuer wagen.

Die Nachfrage nach den Plätzen war groß und so musste am Ende das Los darüber entscheiden, wer mitfliegen durfte. Die stellvertretende Schulleiterin Nicole Lücke freute sich über die Begeisterung: „Es ist toll, so eine Fahrt ermöglichen zu können.“

Am 15. März ging es in Begleitung von Nicole Lücke und dem Geschichtslehrer Jens Auerbach erst einmal nach New York City. Dort stand dann Kultur auf dem Programm: eine Führung bei den Vereinigten Nation. Aber auch eine Führung in der Kent State University beeindruckte die Schülerinnen und Schüler. So befand sich neben einer Bowlingbahn auch eine ganze Spielhalle auf dem Campus. Nichts, das man in deutschen Universitäten findet, doch die Schülerinnen und Schüler waren sich schnell…