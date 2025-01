Ausstellung Totentanz im Museum

Ab 2015 zeichnete der niederrheinische Künstler Martin Lersch aus Goch in über sechs Jahren für seinen Freund Dr. Rainer Dresler einen Bilderzyklus von 122 Blättern. Jede dieser Arbeiten ist von einer sehr ausdrucksstarken Manier, die sich in dem für den Zeichner typischen kecken Strich und den eigenwilligen Kolorationen manifestiert.

Allein durch ihre raffinierte Eigenart springen sie sofort ins Auge. Noch dazu nimmt sich der Künstler die unterschiedlichsten Gestalten aus über siebenhundert Jahren Kunstgeschichte zum Vorbild und interpretiert sie in seinen Werken völlig neu.

So zeugen diese eben auch mit ihren kunsthistorischen Zitaten von einer besonderen Einzigartigkeit. Aus diesem Zyklus sind noch bis zum 26. Januar 2025 rund 100 Blätter im Niederrheinischen Museum Kevelaer ausgestellt und stehen dort in einem spannenden Dialog mit ausgesuchten Kulturobjekten aus dem Fundus des Hauses.

Außergewöhnlich ist dabei das Thema der Zeichenserie und damit auch der Sonderausstellung: „DANSE MACABRE – totentanz“.

In einem Workshop liegt die Betonung auf „Neuaufgelegt“. Nach ersten Inspirationen in der aktuellen Sonderausstellung entstehen noch vor den Exponaten die ersten Entwürfe der Teilnehmenden. Diese werden dann in der Museumsschule in Linolschnitt umgewandelt und es entstehen so leicht ganz eigene Bilderzyklen, die durch kräftige Aquarellfarben ein buntes Eigenleben ausstrahlen.

Der Workshop findet am Samstag, 11. Januar 2024, von 11 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr inklusive Eintritt in die Ausstellung und Workshopmaterial beträgt 17,50 Euro pro Person. Verpflegung für die Mittagspause darf selbstverständlich gerne mitgebracht werden. Das Museumsteam freut sich über Anmeldungen unter 02832 95 41 20 oder unter info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Näheres und Weiteres zur Ausstellung erzählen Museumspädagogin Indra Peters und Künstler Martin Lersch am Mittwoch, 15. Januar 2025, um 15 Uhr im Museum. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich, der Beitrag liegt bei 5 Euro pro Person.