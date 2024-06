Ausstellung leer

Mareile Baumgärtner und der Fotograf Axel Hundertmarck haben sich zusammengetan, um das Thema „Leerstand“ in Kevelaer künstlerisch aufzuarbeiten und damit stärker ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken. Gezeigt werden 24 Originalaufnahmen und die kollagenartige Nachbearbeitung durch beide Künstler.

Auch sind zahlreiche „Leerstände“ fotografisch festgehalten, die die Ausstellungsbesuchenden motivieren sollen, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Mareile Baumgärtner zu „leer“: „Wir haben uns und Kevelaer in den Blick genommen. Klar oder verschwommen gesehen. Zerschneidend, spiegelnd realistische Bilder in den Fokus gesetzt. Leerstand der Geschäfte fotografisch festhaltend. Brillengläser weisen symbolisch darauf hin. Realität zeigend. Mit hoffnungsvollen Farben. Rot steht symbolisch für Liebe, Grün für Hoffnung

Die Fragen stellend: Was ist und was wird ?“ Die Ausstellung am Kapellenplatz 23 ist geöffnet vom 14. bis 21. Juli 2024 – täglich von 11 bis 17 Uhr.