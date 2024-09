Aussteller für den Krippenmarkt gesucht

Der „Kevelaerer Krippenmarkt“ öffnet vom 29. November bis zum 22. Dezember 2024 seine Hütten und Stände. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen und das Kevelaer Marketing sucht für das Forum Pax Christi noch engagierte Händler und kreative Vereine, die den Markt mit ihren Angeboten bereichern.

„Wir arbeiten mit unserem Team das gesamte Jahr an der Veranstaltung und freuen uns schon jetzt auf die vielen Besucher auf dem Markt sowie im Einzelhandel in der Innenstadt“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Der gemütliche „Krippenmarkt“ lockt jedes Jahr tausende Besucher in die Wallfahrtsstadt Kevelaer. Im stimmungsvollen Ambiente des Forums Pax Christi, einem zentralen Ort des Marktes, bieten Händler ihre kunstvollen Krippen, handgefertigte Weihnachtsdekorationen und festliche Geschenkideen an.

Auch in diesem Jahr sind Händler herzlich eingeladen, sich mit ihren besonderen Produkten zu beteiligen und die Marktbesucher in weihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Vereine aus Kevelaer können sich ebenfalls für einen Stand im Forum Pax Christi bewerben. Vor Ort kann die Arbeit des Vereins präsentiert sowie mit dem Verkauf von weihnachtlichen Produkten die Vereinskasse aufgebessert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich für einzelne Tage zu bewerben, sodass auch kleinere Vereine am Krippenmarkt teilnehmen können. Interessierte Händlerinnen und Händler, sowie Vereine können ihre Bewerbungen mit der Beschreibung des Warenangebotes einfach per E-Mail an kultur@kevelaer.de senden.