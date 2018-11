Bei bestem Wetter konnte der Reiterverein Wetten seinen Vereinsausritt durchführen. Mehr als 20 Reiter starteten nach dem Treffen an der Reithalle in zwei Gruppen (Galopp- und Schritt-Trab-Gruppe) einen Ausritt durch die Felder.

Nach einem kleinen Zwischenstopp auf der Hoenselaerer Heide ging es weiter zum Hof von Familie Hagmanns in Kapellen. Hier trafen sich alle, auch der Planwagen mit weiteren 15 Vereinsmitgliedern kam dorthin.

Familie Hagmanns hatte alles die Vereinsmitglieder vorbereitet: Es gab Kaffee, Kakao, kühle Getränke und auch für mit Käse oder Schinken belegte Weckmänner war gesorgt worden.

Im Anschluss an den Ausritt war für die Versorgung der Pferde genügend Zeit eingeplant. Am Nachmittag trafen sich viele Teilnehmer wieder im „Waldschlösschen“, um den Tag in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.