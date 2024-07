Gute Tage mit sonnabendlichen Highlights Ausgelassene Stimmung beim 30. Heißluft-Ballon-Festival

/ von Geertje Wallasch

Ingrid Berndt mit Enkelin Charlotte im Ballon am Kran Foto: gee



Einheimische aus Kevelaer wie auch Gäste von nah und fern zeigten sich entspannt am Heißluft-Ballon-Festival im Solegarten. Angebote gab es genügend.

Die Festtagswiese zum 30. Heißluft-Ballon-Festival in der Stadt war erst nicht so gut besucht wie im vergangenen Jahr, doch das sollte sich in den Abendstunden am vergangenen Samstag ändern. Das Fest steigerte sich während des Tages mit zahlreichen Gästen rund um das Gradierwerk im Solegarten und den Schaulustigen hinter den Barrieren am Straßenrand, als es endlich mit den Fahrten der 35 Heißluft-Ballons losging.

Der Wind wurde noch beobachtet, weil er immer noch etwas zu stark war. Dann war es endlich so weit und die ersten Heißluft-Ballons starteten gegen 20.15 Uhr. Es fauchte, zischte und ruckelte, langsam setzte sich der erste Ballon, der „Kevelaerer Aufsteiger“, in Bewegung. Die Menschen hinter den Absperrbändern hatten geduldig gewartet und wurden belohnt.

Zufriedene Beteiligte

Die Sonne begleitete den Start an diesem Sonnabend mit einem besonders atmosphärischen Licht. Lisa Verhoeven, die Bereichsleiterin von Marketing und Event, sowie die ganze Crew waren zufrieden. Auch d…