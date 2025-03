Ausdrucksstark in Szene gesetzt

Mitte Dezember des vergangenen Jahres nahmen 30 Schülerinnen der Kevelaerer Ballettschule Sadowski an den weltweit anerkannten Prüfungen der Londoner Royal Academy of Dance teil.

Hierfür reiste die Prüferin Yvonne Henshaw aus Italien nach Kevelaer um die Ballettelevinnen vor Ort auf ihr Können im Klassischen Tanz, Charakter- und Modernen Tanz ausführlich zu bewerten.

Die Ballettschülerinnen wurden von ihrer ausgebildeten und RAD (Royal Acadenmy of Dance) registrierten Lehrerin Petra Sadowski Cavichiolo in dreimonatigem Intensivtraining, das heißt zweimal in der Woche Ballettunterricht, auf diesen Tag vorbereitet.

Alle Kinder hatten dann viel Freude ihr Können zeigen zu dürfen und haben das Ereignis genossen.

Zertifikate und Medaillen

Jetzt, nach dreimonatiger Wartezeit, durften sich die Mädchen über ein hervorragendes Ergebnis freuen und ihre Zertifikate und Medaillen entgegen nehmen.

Es gab die Noten hoch lobenswert (High Merit) und Auszeichnung (Distinction) sowie Silber und Goldmedaillen.

Es bestanden in Pre Primary in Dance: Sofie Vermeulen, Natalie Jacksy, Maria Brauers, Paulina Zalewski, Hanna Pytlik, Lauricia Haruna, Leni Faure und Leni Ophey.

Grade 1: Bonnie Brammen (High Merit) Rita von Jagwitz Biegnitz (High Merit), Teresa Schülpen (High Merit), Anouk Ernesti (High Merit), Marlene Köhler (Distinction) und Marlene Bosch (Distinction).

Grade 2: Maria von Jagwitz Biegnitz (Merit), Marie Gansen (Merit),LenaSerra (Merit), Johanna Petrie (Merit), Luna Brammen (High Merit), Felicitas Giefer (High Merit) und Hanna Faure (High Merit).

Grade 3: Bengi Zengin (Merit), Stefanie Kaluba (Merit), Marith Weggen (Merit), Frieda Krispin (High Merit). Nika Zalewski (High Merit), Latisha Ingenillem (Distinction).

Grade 5: Milla Dahlmann (High Merit), Patricia Herdemann (High Merit) und Salome Bröcheler (High Merit).