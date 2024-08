Ausbildungsstart bei Landgard

19 junge Menschen starten in diesen Wochen an verschiedenen Standorten von Landgard in sechs unterschiedlichen Berufszweigen in ihre Ausbildungen und bereiten sich so auf das Berufsleben vor. Die neuen Auszubildenden verteilen sich auf die Berufszweige als Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (sechs Auszubildende), Kaufleute im Einzelhandel (sechs Auszubildende), Verkäuferin/Verkäufer (vier Auszubildende), Berufskraftfahrer (ein Auszubildender), Fachlagerist (ein Auszubildender) und Kaufleute für Büromanagement (ein Auszubildender).

Landgard-Vorstand Carsten Bönig, Carsten Tovenrath, Leiter Personalentwicklung, und der Ausbildungskoordinator Florian Doering begrüßten am 1. und 2. August insgesamt elf der Berufseinsteigerinnen und -einsteiger herzlich in der Unternehmenszentrale der Erzeugergenossenschaft in Straelen-Herongen. Diese Auftaktveranstaltung dient jedes Jahr dazu, dass die jungen Menschen Landgard und einige ihre Mitauszubildenden näher kennenlernen.

„Die Ausbildung junger Nachwuchskräfte hat bei Landgard traditionell einen hohen Stellenwert. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels braucht Landgard engagierte junge Mitarbeitende, um die Zukunft der Unternehmensgruppe erfolgreich gestalten zu können“, so Florian Doering bei der Begrüßung.

In den kommenden zwei bis drei Jahren werden die jungen Frauen und Männer viele Gelegenheiten haben, umfassende berufliche Erfahrungen an den Landgard-Standorten in ganz Deutschland zu sammeln. Im Rahmen ihrer Ausbildungszweige durchlaufen sie die verschiedensten Abteilungen und erhalten dabei wichtige Einblicke in unterschiedliche Tätigkeitsbereiche.

Für das aktuelle Ausbildungsjahr sind noch einzelne Ausbildungsplätze verfügbar. Eine Übersicht der verfügbaren Ausbildungsplätze ist in der Stellenbörse auf karriere.landgard.de zu finden.

Ausbildung starten

Weitere Informationen zu Ausbildungsberufen und Karrierechancen bei Landgard gibt es unter karriere.landgard.de/ausbildung.

In diesem Sommer haben 24 inzwischen ehemalige Auszubildende ihre Abschlussprüfungen nach regulärer Ausbildungszeit erfolgreich abgelegt. Neun weitere haben die Ausbildung verkürzt und ihre Prüfungen bereits im Januar bestanden. „Wir gratulieren allen 33 Absolventinnen und Absolventen noch einmal ganz herzlich. Besonders schön ist, dass 18 davon Landgard auch über ihre Ausbildung hinaus als Mitarbeitende erhalten bleiben“, so Florian Doering.