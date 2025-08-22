Ausbildungsstart bei Landgard

Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres schlagen 21 junge Menschen bei Landgard ein neues Kapitel auf: An mehreren Standorten in ganz Deutschland starten sie ihre berufliche Laufbahn in einem von fünf Ausbildungsberufen.

Darunter Verkäuferinnen und Verkäufer (8), Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (5), Kaufleute im Einzelhandel (4), Kaufleute für Büromanagement (2) und Fachinformatikerinnen und -informatiker für Systemintegration (2).

Zum Auftakt begrüßten Personalleiter Dr. Klaas Szierbowski-Seibel und Ausbildungskoordinatorin Marlen Schacht insgesamt 13 neue Auszubildende am 4. und 5. August persönlich in der Unternehmenszentrale in Straelen-Herongen. Bei der zweitägigen Einführungsveranstaltung standen neben dem gegenseitigen Kennenlernen auch erste Einblicke in das Unternehmen und seine Werte auf dem Programm.

Für die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger mit Ausbildungsstart im September folgt die Begrüßung in digitaler Form.

„Ausbildung ist kein Selbstzweck – sie ist unsere Investition in die Zukunft“, betonte Marlen Schacht zum Start. „Wir freuen uns über jeden jungen Menschen, der mit Neugier und Engagement bei Landgard durchstartet.“

In den kommenden Jahren sammeln die Auszubildenden vielfältige praktische Erfahrungen an verschiedenen Landgard-Standorten und durchlaufen zahlreiche Fachabteilungen. Dabei lernen sie nicht nur ihre Ausbildungsberufe in der Praxis kennen, sondern entwickeln sich auch persönlich weiter.

Auch jetzt noch sind vereinzelt Ausbildungsplätze für das aktuelle Jahr verfügbar. Interessierte finden alle offenen Stellen unter karriere.landgard.de. Weitere Informationen zu Ausbildungswegen und Entwicklungsmöglichkeiten gibt es unter karriere.landgard.de/ausbildung.

In diesem Jahr haben 19 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei Landgard erfolgreich abgeschlossen – 17 davon regulär im Sommer, zwei bereits im Januar nach verkürzter Ausbildungszeit.

Besonders erfreulich: Zehn von ihnen bleiben dem Unternehmen auch nach der Ausbildung als Mitarbeitende erhalten.

„Diese jungen Menschen haben bewiesen, was mit Einsatz und Zielstrebigkeit möglich ist“, so Marlen Schacht. „Wir sind stolz auf ihre Leistungen – und freuen uns, dass so viele von ihnen Landgard treu bleiben.“