Ausbildungsstart bei der Volksbank

Anfang August haben neun junge Menschen ihre berufliche Laufbahn bei der Volksbank an der Niers begonnen. Am ersten Tag wurden sie von Vorstandsmitglied Wilfried Bosch, Personalleiterin Dr. Elke Schax und Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns herzlich in der Bank begrüßt.

Erstmals getroffen hatten sich die neuen Kolleginnen und Kollegen bereits im Vorfeld beim gemeinsamen Kennenlerntermin, bei dem sie – und auf Wunsch auch die Eltern – schon erste Informationen über die anstehenden Ausbildungsmonate bei der Bank erhalten hatten. Während der ersten Tage werden die Berufsstarter zunächst im Rahmen von Schulungen und Workshops der Bankmitarbeitenden die verschiedenen Abteilungen und Prozesse besser kennenlernen. Ganz schnell geht es für die Nachwuchskräfte dann auch schon in die Geschäftsstellen, um dort in der Praxis zu erleben, worum es bei der Volksbank geht: Für die Mitglieder, Kundinnen und Kunden kompetenter und persönlicher Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Geld zu sein.

Die angehenden Bankkaufleute in Ausbildung werden alles rund um die genossenschaftliche Finanzberatung lernen und für das Gesamtbankverständnis auch die internen Abteilungen wie die Kreditabteilung und das Marketing besuchen. Berufsschulunterricht, Projektwochen und der ergänzende überbetriebliche Unterricht runden die Ausbildung ab. Beim dualen Studium konzentriert sich der praktische Anteil auf die internen Abteilungen – je nach Studiengang beispielsweise das Vertriebsmanagement oder das Controlling.

Natürlich lernen auch die Studierenden die Beratung und den Service in der Bank kennen. Das Hochschulstudium an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management ist mit zwei Tagen pro Woche in den Arbeitsalltag integriert, ohne zusätzliche begleitende Berufsausbildung.

Egal ob im Studium oder in der Ausbildung – „neben den fachlichen Inhalten spielt auch die Vermittlung und Förderung von Methoden- und Persönlichkeitskompetenzen bei uns eine große Rolle“, erklärt Ausbildungsleiter Lucas Stennmanns. Aspekte, die in einer sich schnell verändernden, digitalen Arbeitswelt immer wichtiger werden. „Unsere Auszubildenden und Studierenden sollen beispielsweise lernen und die Möglichkeit bekommen, möglichst eigenverantwortlich zu arbeiten.“ Auch digitale Kompetenzen sollen integriert werden. Zum Start haben beispielsweise alle Auszubildenden und Studierenden eigene iPads erhalten, die während der gesamten Ausbildung zum Lernen, Nachschlagen, Mitschreiben und mehr genutzt werden können.

Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten gibt es unter www.vb-niers.de/schueler. Die Bewerbung für 2025 ist bereits möglich.