Ausbildungsstart bei der Sparkasse Rhein-Maas

Zum 1. August 2025 haben 14 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Sparkasse Rhein-Maas begonnen – und damit den Grundstein für ihren beruflichen Weg in der Finanzwelt gelegt. Alle neuen Auszubildenden absolvieren die zweieinhalbjährige bzw. dreijährige Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann in den Filialen der Sparkasse.

Begrüßt wurden die Nachwuchskräfte in der Hauptstelle vom Vorstandsvorsitzenden Wilfried Röth, gemeinsam mit Katrin Nielen vom Personalrat und Nadine Peerenboom aus dem Personalmanagement.

„Die Sparkasse ist ein spannender Ort für den Berufseinstieg – nah an den Menschen, mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns, dass diese jungen Menschen Teil unseres Teams sind!“, so Röth bei der offiziellen Begrüßung.

Folgende Auszubildende sind ab sofort Teil der Sparkasse Rhein-Maas: Eva Goebel, Alina Verhufen, Tom Jürges, Ester Wegner, Arthur Rerich, Eric Tißen, Paulina Sweekhorst, Noah Jaschke, Shilan Taylan, Maurice Lohlein, Bastian Jansen, Joy Winter, Lena Wagner und Bruno Kleindorp.

Merlin Wettels beginnt seine Ausbildung am 15. August.

Die Nachwuchsbankerinnen und -banker erwartet eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung: Vom Kundenservice über Kontoeröffnungen und Finanzierungsfragen bis hin zu digitalen Beratungstools – die Auszubildenden erhalten einen umfassenden Einblick in das moderne Bankgeschäft.

Während der Einführungstage erhalten die Auszubildenden einen ersten Einblick in die Sparkasse, lernen ihre Ansprechpersonen kennen und werden mit den wichtigsten Grundlagen für ihren Start vertraut gemacht.

Schon jetzt ist der Bewerbungsprozess für den Ausbildungsbeginn 2026 angelaufen. Weitere Informationen gibt es unter www.skrm.de/ausbildung.