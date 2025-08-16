Ausbildungsstart bei der KKLE

Am 1. August 2025 begann für 60 junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt: Sie starten ihre berufliche Ausbildung in den Katholischen Karl-Leisner-Einrichtungen (KKLE) in der Pflege.

Besonders stolz ist die KKLE auf die gelungene Mischung aus regionalen und internationalen Auszubildenden, die die Einrichtungen noch vielfältiger und zukunftsfähiger macht.

Starke Basis aus dem Kreis Kleve

Traditionell nutzen viele Schulabgängerinnen und -abgänger aus der Region den Ausbildungsbeginn im August als Einstieg ins Berufsleben. In diesem Jahr freut die KKLE sich über 26 Auszubildende aus dem Kreis Kleve, die ihre berufliche Zukunft gemeinsam mit den Einrichtungen der KKLE gestalten. Zeitgleich starten auch die Auszubildenden der Kooperationspartner in ihre Pflegeausbildung.

Der theoretische Unterricht beginnt für alle gemeinsam in der Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG).

Internationale Verstärkung

Bereits am 29. Juli wurden außerdem 34 junge Menschen aus Kamerun und Marokko begrüßt, die ihre Ausbildung bei KKLE begonnen haben. Ihr Start unterstreicht die gelebte Vielfalt und unsere international ausgerichtete Ausbildungspolitik.

„Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen tragen nicht nur zur langfristigen Fachkräftesicherung in der Region bei, sondern bereichern unseren Arbeitsalltag mit ihren kulturellen Erfahrungen und Perspektiven. Ein offenes und respektvolles Lernklima wird gefördert, ebenso wie der interkulturelle Austausch in Theorie und Praxis“, betont Frau Wegner, Konzernpflegedirektorin.

„Ob aus der Region oder dem Ausland – wir freuen uns sehr, so viele motivierte Auszubildende bei uns begrüßen zu dürfen, und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start in eine spannende Ausbildungszeit. Gemeinsam mit allen an der Ausbildung Beteiligten gestalten wir die Ausbildung praxisnah, orientiert an den Bedarfen der professionellen Pflege – und damit bestens auf die Anforderungen der Arbeitswelt von morgen vorbereitet“, so Frau Huisman, Schulleitung der BAG.

Die neuen Auszubildenden der KKLE

