Ausbildungsstart bei der Debeka

Am 1. August starteten 4 Auszubildende in der Debeka-Geschäftsstelle in Kevelaer ins Berufsleben. Für das genossenschaftlich geprägte Versicherungsunternehmen ist das ein wichtiges Ereignis: „Wir freuen uns, die jungen Menschen bei ihrem beruflichen Werdegang zu begleiten.

Unsere Ausbildung ist darauf ausgerichtet, ihre Talente bestmöglich zu fördern und ihnen eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Karriere zu bieten“, sagte Geschäftsstellenleiter Oliver Dietze, der selbst vor über 10 Jahren eine Lehre bei der Debeka absolviert hatte.

Mit rund 1.400 Lehrlingen und dual Studierenden ist die Debeka nicht nur der größte Ausbilder der Versicherungsbranche, sondern zählt auch – wie DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY bestätigten – zu den besten Ausbildungsbetrieben. Für das Jahr 2024 ist das Auswahlverfahren bereits angelaufen. Informationen finden Interessierte unter www.debeka.de/karriere oder in den sozialen Netzwerken.