Ausbildungsstart 2025 bei der Debeka

Die Debeka, eine der größten Versicherungsgruppen und Bausparkassen in Deutschland, begrüßte zum Ausbildungsstart einen neuen Auszubildenden in der Geschäftsstelle in Kevelaer.

Damit sind zum Stichtag 1. August insgesamt zehn junge Menschen in den drei Ausbildungsjahrgängen in Kevelaer tätig – ein klares Zeichen für das anhaltende Engagement des Unternehmens in der Nachwuchsförderung: „Der Start bei der Debeka ist mehr als nur ein neuer Lebensabschnitt – es ist der Beginn einer gemeinsamen Reise. Wir freuen uns darauf, die jungen Talente zu begleiten, ihre Stärken zu fördern und gemeinsam mit ihnen die Zukunft zu gestalten“, sagte Geschäftsstellenleiter Oliver Dietze, der selbst vor über 13 Jahren seine Karriere bei der Debeka mit einer Ausbildung begann.

Bundesweit starten in diesen Tagen zahlreiche Auszubildende und dual Studierende in ihre berufliche Zukunft.

Gerade bei den kaufmännischen Berufsbildern steht die Debeka vor der Herausforderung, die Stellen angemessen zu besetzen.

„Wir suchen junge Menschen, die mit Herz, Verantwortungsbewusstsein und Neugier in die Versicherungswelt starten wollen. Die kaufmännischen Berufe sind das Rückgrat unseres Unternehmens und bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten“, betonte Oliver Dietze.

Bundesweit bietet die Debeka zum Ausbildungsstart erstmals das duale Studium an der ADG Business School in Montabaur an – ein innovativer Bildungsweg, den in diesem Jahr erstmals Studierende bundesweit einschlagen.

Willkommenstage und Begleitung beim Einstieg

Mit den bundesweiten „Welcome Days“ erleichtert die Debeka den Umstieg von der Schule in die Arbeitswelt. Die neuen Azubis und Dualos lernen das Unternehmen, digitale Tools und ihre Kollegen kennen und werden so optimal auf ihren Start vorbereitet.

Das Netzwerken und der Austausch stehen dabei im Mittelpunkt – ganz im Sinne der Debeka-Philosophie: „Das Füreinander zählt.“ Das Auswahlverfahren für das Ausbildungsjahr 2026 startet in diesen Tagen – alle Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Karriereseite der Debeka.