Ausbildungsstart 2024 beim Kreis Kleve

Mit einem Einführungsseminar ist in diesen Tagen beim Kreis Kleve das Ausbildungsjahr 2024 gestartet. „Wir können unseren zehn neuen Auszubildenden mit zukunftsfähigen Ausbildungen in vier Berufen einen guten Start in das Erwerbsleben bieten“, so Zandra Boxnick, Allgemeine Vertreterin des Landrats, bei der Begrüßung der Nachwuchskräfte.

Im Rahmen des Einführungsseminars erhielten die Auszubildenden einen umfassenden Überblick über die Aufgaben und die Organisationsstruktur der Kreisverwaltung. Zum Ausbildungsstart erhielten die Auszubildenden der Verwaltungsberufe ein iPad und die Techniker einen Laptop.

Die Zahl der Ausbildungsplätze beim Kreis Kleve bleibt auch in diesem Jahr auf einem hohen Niveau. Bei entsprechenden Leistungen haben die jungen Menschen gute Chancen, nach bestandener Prüfung übernommen zu werden.

Die Ausbildung als Kreissekretäranwärterinnen beginnen Sofie Bongertmann aus Kleve und Julia Groesdonk aus Kranenburg.

Für den Beruf der bzw. des Verwaltungsfachangestellten werden ausgebildet: Eyvan Can Güden aus Kleve, Sophie Habers aus Bedburg-Hau, Viktor Hielscher aus Wallfahrtsstadt Kevelaer, Evelina Olgeiser aus Kleve, Carina Wedig aus Bedburg-Hau und Lars Wegner aus Emmerich am Rhein.

Thomas Nickel aus Schloß Holte-Stukenbrock beginnt seine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste und Matti Kopp aus Kleve startet mit der Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration.