Ausbildungsrekord im SHK-Handwerk

Die Innung Sanitär-Heizung-Klima (SHK) startet in diesem Jahr mit einem Ausbildungsrekord. Zum Berufsschulstart fanden sich 60 neue Auszubildende aus dem gesamten Kreisgebiet am Berufskolleg Kleve zum Unterricht ein.

Die Nachwuchskampagne zeigt Wirkung. Seit geraumer Zeit präsentiert die Innung den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ganz aktiv in Social-Media-Kanälen. Aber auch auf Ausbildungsbörsen und vor allem bei Schulbesuchen stellen Vertreter der Innung jungen Menschen den Beruf vor.

„Wir freuen uns, dass sich unser Engagement in den letzten Jahren – und in diesem Jahr sogar mit einem Rekordwert – in den Ausbildungszahlen widerspiegelt“, so Klaus van Straelen von der Kreis Klever SHK-Innung. „Die jungen Menschen erwartet eine praktische und abwechslungsreiche Ausbildung in einem zukunftssicheren Job“, ergänzt er.

In dreieinhalb Jahren lernen sie ihr Handwerk im Betrieb, am BK Kleve und im Überbetrieblichen Lehrgang (ÜBL) der SHK-Werk-statt. Hier spielt neben dem Basiswissen vor allem auch die neue „Smart Home Technik“ eine besondere Rolle.

Wer mehr über den Beruf und die Ausbildung wissen möchte, sollte in den Social-Media-Kanälen oder auf der Webseite der Innung vorbeischauen.

„Läuft bei uns“

Die Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve hat kreisweit rund 100 Mitgliedsbetriebe. Die Nachwuchsgewinnung ist ein großes Thema für die SHK-Innung. Deswegen wurde die Nachwuchs-Kampagne „Läuft bei uns – Das SHK-Handwerk im Kreis Kleve“ aufgelegt. Die Kampagne arbeitet mit Markenbotschaftern, die dem Beruf ein Gesicht geben und die Jugendlichen direkt ansprechen sollen. Via Instagram, mit Flyern, Plakaten und Anzeigen und bei Schulbesuchen sollen Jugendliche auf den spannenden, zukunftssicheren und gesellschaftlichen relevanten Beruf als Anlagenmechanikerin und Anlagenmechaniker SHK aufmerksam gemacht werden.