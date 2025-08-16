Sieben junge Menschen starten hier ins Berufsleben

Ausbildung bei der NIAG

16. August 2025/
Reihe unten, Dilara Ilhan (Kauffrau für Büromanagement), Dennis Schmidt (Fachinformatiker), Melik Can Akbudak (Kraftfahrzeugmechatroniker), Lia Henschel (Kauffrau für Büromanagement) ; Alessandro Strekies (Eisenbahner), Max Schön (Eisenbahner), Jasmin Schmitz (Jugend- und Auszubildendenvertretung), Lennox Müller (Berufskraftfahrer); Patricia Pardulla (Vorständin), Vanessa Diederich (Ausbildungsleiterin), Volker Häweling (Betriebsrat). Foto: NIAG

Auch in diesem Jahr setzt die Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG ihre erfolgreiche Ausbildungstradition fort: Am 1. August begrüßte das Unternehmen sieben neue Auszubildende, die in sechs verschiedenen Berufsbildern ihre Karriere am Niederrhein beginnen.

Damit unterstreicht die NIAG erneut ihr Engagement für die Nachwuchsförderung und die Sicherung qualifizierter Fachkräfte in der Region.

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder motivierte junge Menschen bei uns begrüßen zu dürfen“, betont Patricia Pardulla, Vorstand der NIAG.