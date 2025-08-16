Ausbildung bei der NIAG

Auch in diesem Jahr setzt die Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG ihre erfolgreiche Ausbildungstradition fort: Am 1. August begrüßte das Unternehmen sieben neue Auszubildende, die in sechs verschiedenen Berufsbildern ihre Karriere am Niederrhein beginnen.

Damit unterstreicht die NIAG erneut ihr Engagement für die Nachwuchsförderung und die Sicherung qualifizierter Fachkräfte in der Region.

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder motivierte junge Menschen bei uns begrüßen zu dürfen“, betont Patricia Pardulla, Vorstand der NIAG.