Norbert und Renate Platzer feiern das 40-jährige Bestehen ihres Immobilienbüros Aus Zufall wurden vier Jahrzehnte

/ von Kevelaerer Blatt

Norbert und Renate Platzer feiern das 40-jährige Bestehen ihrer Immobilienfirma. Foto: bee



Als wäre es gestern gewesen, erinnert sich Norbert Platzer an die Gründung des gleichnamigen Immobilienbüros im März 1983 in Kevelaer, das eher zufällig entstand. Inzwischen blickt der 69-jährige Kevelaerer Unternehmer auf 40 Jahre Firmengeschichte zurück. Ans Aufhören ist aber auch nach vier Jahrzehnten noch nicht zu denken.

Der studierte Vermessungsingenieur begann seine berufliche Laufbahn 1981 in Kleve bei einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. Während seiner Tätigkeit in dem Vermessungsbüro wurde er häufig von seiner Kundschaft gefragt, ob er jemanden kenne, der ihr Haus oder das Grundstück bewerten könne. Da sich diese Anfragen häuften und der fachliche Hintergrund dazu Bestandteil seines Studiums war, entschied er sich in 1983, nach Rücksprache mit seinem Arbeitgeber, entsprechende Leistungen nebenberuflich selbst anzubieten.

Gemeinsam mit seiner Frau Renate, die bis heute die administrative Verwaltung des Unternehmens übernimmt, blicken die beiden auf ein erfolgreiches Kleinunternehmen.

Kundschaft am gesamten Niederrhein

Anfänglich kam die Kundschaft aus dem näheren Umfeld von Freundinnen und Freunden sowie Bekannten aus der Region. Heute betreuen die beiden Kundinnen und Kunden am gesamten Niederrhein erfolgreich bei der Bewertung, Vermarktung und dem Verkauf von Immobilien. Darüber…