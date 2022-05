Lisa und Tobias Baaken lernten sich bei ihrer Arbeit am Flughafen kennen. Am 30. April gaben sie sich das Jawort. Aus Kollegen wurden Eheleute

Lisa und Tobias Baaken gaben sich am 30. April in Achterhoek das Jawort. Foto: privat

Von der berühmten „Liebe auf den ersten Blick“ können Lisa und Tobias Baaken tatsächlich nicht sprechen. Als sie sich bei ihrer Arbeit als Bodensteward/ess am Düsseldorfer Flughafen kennenlernten, stimmte die Sympathie zwar, mehr war aber erstmal nicht drin. Bis er schließlich die Initiative ergriff und nach einem Treffen fragte. Dann ging alles ganz schnell. Die beiden jungen Leute wurden ein Paar, zogen ein Jahr später zusammen, heirateten 2020 standesamtlich. Nun gaben sie sich am 30. April 2022 in der St. Josef-Kapelle in Achterhoek auch kirchlich das Jawort.

Dass sie sich heute zu den Eheleuten zählen dürfen, haben die beiden auch ihrem großen Durchhaltevermögen zu verdanken. Denn das erste turbulente Jahr nach dem Zusammenziehen habe vor allem daraus bestanden, sich zusammenzuraufen, verraten die beiden, die heute aber schon über diese Zeit schmunzeln können. Wo andere vielleicht lange aufgegeben hätten, fand das Paar immer mehr zusammen.

So sehr, dass Tobias Baaken am 20. Mai 2019 um die Hand seiner Lisa anhielt. „Ich habe gesagt, wenn du das machst, dann machst du das da, wo wir uns kennengelernt haben“, sagt Baaken, der sich damit dem Wunsch seiner Partnerin widersetzte, die eigentlich keinen Antrag in der Öffentlichkeit bekommen wollte. Und schlidderte damit womöglich gerade eben an einer Katastrophe vorbei. Ein Antrag vor allen Menschen mitten in der Terminal-Halle wäre in der Tat ein No Go gewesen, verrät die Braut. „Dann wäre ich wahrscheinlich e…