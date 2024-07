Ärzteschaft macht einen Rückzieher. Wie es weitergeht, soll in einer Sonderratssitzung entschieden werden Aus für Gesundheitszentrum

/ von Franz Geib

Das Gesundheitszentrum (l.) soll nun nicht mehr gebaut werden. Grafik: Dr. Völling & Partner GmbH

Noch bevor die Bagger für das Bauvorhaben auf der Hüls anrücken sollen, war in der jüngsten Ratssitzung am Donnerstagabend, 4. Juli 2024, ein leichtes Grollen zu vernehmen. Ursprünglich sollten hier weitere Schritte für das ehrgeizige Bauprojekt eingepflockt werden, doch dann nahm der Rat auf Antrag der CDU das Bauvorhaben erstmal von der Tagesordnung.

„Nach anfänglicher Euphorie“, sei Fraktionschef Mario Maaßen nunmehr ernüchtert, weil er sich und seine Parteifreunde bei der Gestaltung des Geländes außen vorsah. Ihnen, so Maaßen, seien nicht genügend Informationen seitens der Verwaltung an die Hand gegeben worden, so dass die Fraktion das Thema Wohngebiet Hüls in der vergangenen Woche nicht diskutieren beziehungsweise entscheiden wollte.

Und einen Tag später, also am Freitagmorgen, kam es dann noch dicker, als die Verwaltung das Aus des Bauvorhabens verkündete. Im O-Ton heißt es: „Das Bauvorhaben an der Hüls wird nicht wie geplant umgesetzt.“ Der Grund: Zu wenig Interesse am Gesundheitszentrum, wie es aus der Pressemitteilung verlautet.

Um die ärztliche Versorgung in Kevelaer und Umgebung zu sichern, hatten der Rat und die Verwaltung beschlossen, ein Gesundheitszentrum auf der Hüls gegenüber dem Elaya Hotel zu bauen. Verschiedene Arztpraxen und Gesundheitsangebote sollten untergebracht werden, Gespräche mit interessierten Ärzten und Ärzti…