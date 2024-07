Der Busman Aus der Traum

/ von Kevelaerer Blatt



Das wäre ja zu schön gewesen, Mechel, wenn wir gegen die Spanier gewonnen hätten. Und jetzt sind unsere Nachbarn, die Holländer, eine Runde weiter. Aber, wie der Kölner sagt: „Man muss auch jönne könne.“

Blamiert hat sich unsere Mannschaft ja nicht. Die haben getan, was sie konnten, aber diesmal stand das Glück nicht auf ihrer Seite. Dem armen Bundestrainer standen bei der Pressekonferenz die Tränen in den Augen. Das hast du schon immer gesagt, dass du die Männer meistens nur weinen siehst, wenn sie ein Fußballspiel verloren haben.

Ein Sommermärchen wäre es ja ohnehin nicht geworden, denn von Sommer konnte bisher noch keine Rede sein. Was nicht ist, kann ja noch werden. Immerhin haben unsere Wälder aufgeatmet und der Grundwasserspiegel hat sich erholt.

Jetzt geht es erst einmal in die Sommerferien. Die Karawane zieht weiter, wenn sie nicht gerade mal wieder im Stau auf der Autobahn steht. Die Motorradfahrersaison hat jedenfalls schon begonnen. Das war am letzten Samstag in Kevelaer nicht zu überhören. Hoffentlich kommen die Biker in diesem Jahr unfallfrei an ihre Ziele.

Wie geht es bei uns weiter, in unserer neuen Kur-Stadt Kevelaer? Wird das noch mal was mit dem neuen Ärztehaus? Ist das in Kevelaer …