Auguste Adenauer auf Schloss Wissen

Anlässlich des Internationalen Frauentags bieten die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze und die Diakonie im Kirchenkreis Kleve erneut eine gemeinsame Veranstaltung an.

In diesem Jahr laden sie interessierte Frauen und Männer nach Schloss Wissen ein. Dort wird am Donnerstag, 13. März, 19.30 Uhr Christoph Wortberg aus seinem Buch „Gussie“ lesen. Gussie ist der Kosename der zweiten Frau Konrad Adenauers, Auguste. Über sie hat Wortberg eine Romanbiographie geschrieben.

„Den Autor Christoph Wortberg kenne ich schon einige Jahre und habe nach Veröffentlichung des neuen Buches direkt Kontakt mit ihm aufgenommen“, so Nicola Roth, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze. „Der Frauentag macht für mich immer aus, dass wir eine interessante Veranstaltung erleben, die humorvoll, spannend oder zeitgeschichtlich geprägt sein kann“, so Roth weiter.

So gäbe es viele Frauen in der Geschichte, die teilweise in Vergessenheit geraten sind. „Der Frauentag bietet Gelegenheit, einer Frau wie Auguste Adenauer einen Raum zu geben.“

Als Frau des Kölner Oberbürgermeisters Adenauer stand Gussie in der Öffentlichkeit und engagierte sich eigenständig sozial und politisch. Hitlers Machtübernahme veränderte alles. Adenauer wurde abgesetzt und versteckte sich vor den Nazis in einem Kloster.

Allein gelassen mit ihren Kindern, versuchte Gussie, das schwierige Leben im nationalsozialistischen Deutschland zu bewältigen. Bis sie von der Gestapo vor eine unmenschliche Wahl gestellt wurde. Auguste Adenauer starb am 3. März 1948, noch bevor ihr Mann als zweifacher Witwer erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden wird.

Ein Teil der Einnahmen kommt einem Projekt der Diakonie im Kirchenkreis Kleve zugute: Zur Sozialberatung kommen oft Frauen in großen finanziellen Nöten. Mit dem Geld kann ihnen unbürokratisch und schnell geholfen werden.

Dank geht in diesem Jahr an die Sponsoren der Veranstaltung, Schloss Wissen, Gutsbetrieb Kalbeck, Westenergie, Volksbank an der Niers, Teunesen Sand und Kies sowie die Bäckerei Reffeling. Sie engagieren sich gerne im Netzwerk der Veranstaltung für den guten Zweck.

Karten für die Veranstaltung, inklusive eines themenbezogenen Imbisses, sind im Rathaus der Gemeinde Weeze, Telefon: 02837 910 116, per E-Mail: gleichstellung@weeze.de sowie im Haus der Diakonie, Brückenstraße 4, Goch, Telefon 02823 93020 erhältlich.

Im Vorverkauf kostet die Karte 12,50 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.