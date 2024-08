Der Busman August

/ von Kevelaerer Blatt



Mechel, wie doch die Zeit vergeht! Jetzt haben wir schon August und der Sommer ist voll da. Bei der Hitze kann man ganz schön ins Schwitzen kommen, besonders, wenn es so schwül ist, wie so oft hier bei uns am Niederrhein.Aber eine alte Bauernregel sagt: „Die Tage schwül, die Nächte kühl, so wird der Erntesegen viel.“ Oder: „Ist’s im August recht hell und heiß, lacht der Bauer in seinem Schweiß.“

Hast du schon gehört, in Kevelaer haben sie eine neue Eisdiele aufgemacht. Bei dem Wetter haben die sicherlich einen guten Start erwischt.

Beim Rundgang durch die Stadt werden wir schon gnadenlos darauf aufmerksam gemacht, dass der Sommer nicht mehr ewig dauert, die ersten Bekleidungsgeschäfte haben die Preise ihrer Ware bereits kräftig reduziert.

Du stöhnst und jammerst ja auch schon wieder, weil die Tage kürzer werden. Ich habe davon noch nicht viel gemerkt, aber du hast mal wieder recht: allein in diesem Monat geschieht das um mehr als anderthalb Stunden.

Der Monat August verdankt seinen Namen übrigens dem römischen Kaiser Augustus, der zur Zeit von Jesus lebte und einer der letzten großen Herrscher über das Römerreich war. In der Bibel heißt es, dass zu dieser Zeit im ganzen Land Frieden herrschte.

Wenn ich im Unterricht richtig aufgepasst habe, meine ich mich zu erinnern, dass damals sogar das Janustor geschlossen werden konnte, was eben nur in Friedenszeiten geschah. Dem Gott Janus verda…