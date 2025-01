Auftakt zum Gartenjahr

Zum ersten Workshop im Gartenjahr lädt der Kneipp-Verein Gelderland für Donnerstag, 13. Februar, zwischen 16 und 18 Uhr, nach Wetten ein. Die Bauernhoferlebnispädagogin Stefanie van Look wird in das Thema „Anzucht im Gewächshaus“ einführen.

In weiteren Workshops im März und April durchlaufen die Pflänzchen alle weiteren Schritte, bis sie schließlich ins Freiland gepflanzt werden können.

Für die Teilnehmenden bietet sich die Gelegenheit, das Areal kennenzulernen und das neu erworbene Wissen direkt im eigenen Garten umzusetzen.

Am Standort „World House“, Vellarsweg 2 in Wetten, hat sich in den Wintermonaten einiges getan. Ein Geräteschuppen und ein Gewächshaus ergänzen den umzäunten Acker, auf dem schon eine beeindruckende Ernte heranwuchs, obwohl das Projekt aus organisatorischen Gründen erst im Juli des vergangenen Jahres an den Start gehen konnte.

Stefanie van Look vom „Team Landmomente“ leitet in insgesamt sechs über das ganze Jahr verteilten Workshops die Pflanzung, Pflege und Ernte im Kneipp-Erlebnisgarten an. Diese Workshops richten sich an Erwachsene. Im Sommer wird es zwei Workshops für Kinder geben, im September feiern alle gemeinsam Erntedank.

Die weiteren Termine sind zunächst 13., 20. und 27. März sowie 10. April. Die Angebote sind für Mitglieder des Kneipp-Vereins Gelderland kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen 10 Euro pro Workshop, die einzeln gebucht und besucht werden können.

Anmeldungen per E-Mail bis zum 28. Januar an kneipp@kneippverein-gelderland.de oder in der Geschäftsstelle am Markt 17 in Geldern, Tel. 02831 993880.