Kindergewusel beherrschte die Szenerie im Foyer des Bühnenhauses, ehe die Erzieherinnen die rund 300 Kevelaerer Kita-Kinder und Grundschüler halbwegs in Reih und Glied formierten und sie sich an die jeweils ausgewiesenen Plätze setzten. „Sie waren schon sehr gespannt und aufgeregt“, ging Annika Lindemans mit den Kindern der St. Antonius-Grundschule in den Saal zu Verkehrserziehung mit Rainer Niersmann: „Das regt ihre Phantasie an und bringt ihnen viel Freude, das zu erleben.“