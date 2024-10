Aufbau der digitalen Anzeigetafeln hat begonnen

In Kevelaer hat der Aufbau der digitalen Anzeigetafeln für das neue Parkleitsystem begonnen. Die Firma „Omexom“ ist in Zusammenarbeit mit der Firma „SO NAH“, die bereits die Erfassung der Stellplätze durchgeführt hat, mit der Installation betraut. „Wir freuen uns, dass wir für die rund 60 Anzeigetafeln passende Standorte gefunden haben und der Aufbau jetzt gestartet ist“, so Mara Ueltgesforth, Mobilitätsmanagerin der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Die Fundamente werden schrittweise gesetzt und die Anzeigetafeln nach und nach installiert. Die Stromversorgung erfolgt in Kooperation mit Westnetz. Nach Abschluss der Arbeiten gehen die Anzeigetafeln online und zeigen die verfügbaren Stellplätze auf den Parkplätzen in Kevelaer in Echtzeit an.

Die Einrichtung des Parkleitsystems wird vom Land NRW über die Förderrichtlinie für kommunalen Straßenbau gefördert. Fragen rund um das Thema Parkleitsystem können an die E-Mail-Adresse„parkleitsystem@kevelaer.de“ gesendet werden.