Auf leisen Sohlen durch die Wallfahrtsstadt

Wenn die Dämmerung über Kevelaer hereinbricht und die letzten Besucher die Innenstadt verlassen, verwandelt sich die Wallfahrtsstadt in einen Ort voller Ruhe und besonderer Stimmung.

Die Kerzen der Kerzenkapelle leuchten hell, Schatten und Licht zeichnen faszinierende Bilder auf den historischen Plätzen – ein idealer Moment, um Kevelaer von einer anderen Seite kennenzulernen.

Auf Entdeckungsreise im abendlichen Kevelaer

Während einer besonderen Entdeckungstour erleben alle Teilnehmenden die Wallfahrtsstadt in der abendlichen Stille: Die Stadtführung „Kevelaer im Dunkeln entdecken“ lässt vertraute Orte in neuem Licht erscheinen, während verborgene Winkel und Geschichten sichtbar werden. Auf leisen Sohlen führt der Weg durch die stimmungsvoll beleuchteten Straßen und Plätze, vorbei an Sehenswürdigkeiten, die bei Dunkelheit eine ganz eigene Atmosphäre entfalten.

„Diese Führung öffnet Augen und Sinne und macht aus einem Spaziergang ein intensives Erlebnis für alle Altersgruppen“, freut sich Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Treffpunkt für den geführten Rundgang ist am 22. November 2025 um 17.30 Uhr am Priesterhaus.

Tickets für die Führung sind im Vorverkauf im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person.

Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenfrei teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro.

Der Familienpreis beträgt 15 Euro.

Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden.

Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information am Solegarten St. Jakob oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.