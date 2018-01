Am vergangenen Wochenende gastierte, auf Einladung des Kevelaerer Marketing im Rahmen einer Sonderveranstaltung, die Show „Moscow Circus on Ice“. Einem 27-köpfigen Artistenteam war es gelungen, auf Kufen in die Herzen der Zuschauer zu schlittern. Immer wieder brandete tosender Applaus von den Zuschauern auf, die damit eine atemberaubende und zum Teil waghalsige Show honorierten.



Kevelaer. Timur Kinzikeev, Tourmanager von „Moscow Circus on Ice“, zeigte sich während der Aufführung am Freitagabend vom Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus begeistert: „Das hier ist ein kleines aber feines Theater, hier spüren die Künstler die Nähe und die Begeisterung des Publikums“, berichtete der Tourmanager mit russischem Akzent. „Und diese Begeisterung geben die Darsteller mit Dankbarkeit wieder zurück“, verriet der ehemalige Darsteller.

Wohl keiner der Besucher hatte eine nähere Vorstellung davon, was ihn mit dieser Show erwartete. „Wir lassen uns überraschen und sin…

