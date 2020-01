Auf einmal lief nichts mehr zusammen

Die erste Volleyball-Mannschaft des KSV durfte wieder in eigener Halle ihren Gegner aus Düren empfangen. Auch wenn die Vorzeichen sich, durch den verletzungsbedingten Ausfall von Robin Broeckmann ein wenig verschlechtert hatten, ließen die Kevelaerer Volleyballer nichts anbrennen.

Wie Trainerin Heike Thyssen schon angekündigt hatte, nutzte sie dieses Spiel um in den Aufstellungen zu rotieren und einiges auszuprobieren. So waren die Sätze vielleicht nicht so deutlich, wie sie hätten sein können. Aber am Ende war es doch ein deutlicher 3:0 Sieg (25:23 25:16 25:20). Die Spieler mussten sich in allen Sätzen auf neue Aufstellungen einstellen. Im dritten Satz durfte auch Zuspieler Robin Verhoeven pausieren und Marcel Thyssen übernahm seine Aufgaben. So waren letztendlich alle mit dem Erfolg zufrieden.

Für den Kevelaerer SV spielten: Bergers, Derrix, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen und Verhoeven.

Am nächsten Wochenende steht das Lokalderby gegen den SV Bedburg-Hau an. Hier wird man allerdings konzentrierter ans Werk gehen müssen, um den vierten Tabellenplatz zu halten.

Nach dem 3:1 Hinspielerfolg des KSV II, wollte dieser auch das Rückspiel gegen den Verberger TV II gewinnen. Das Spiel startete gut, wenn auch nicht überzeugend, für die Kevelaerer. Der KSV nutzte dabei auch die Fehler der Verberger, um eine 2:0 Satzführung einzufahren. Doch der VTV wurde nun stärker und holte sich den dritten Satz. Auf Kevelaerer Seite stand Zuspieler Andreas Holtappels ab Satz vier nicht mehr zur Verfügung. Die notwendige Umstellung im Spiel des KSV lief aber nicht so reibungslos, wie gewünscht.

Coach Nicole Joosten versuchte mit Auszeiten, nochmals gegenzusteuern. Dies gelang aber in Ansätzen erst im fünften Satz. Mit einem Vorsprung von 8:3 wurden die Seiten gewechselt. Dann lief aber nichts mehr beim KSV zusammen und der VTV übernahm mit 11:8 die Führung. Es wurde zwar nochmals spannend, aber zum Ende hin reichte es nicht ganz. Mit 14:16 verliert der KSV Satz Nummer 5 und damit das Spiel mit 2:3.

Für den Kevelaerer SV II spielten: Broeckmann, Eyll, Holtappels, Janßen, Nikrandt, Ophey, Peters und Tönißen.

Weiter geht es lediglich für die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft hat spielfrei. Am Samstag, 1. Februar, um 17 Uhr, empfängt der KSV den SV Bedburg-Hau. Gespielt wird in der Zweifachhalle des Schulzentrum Hüls.