Auf die guten alten Zeiten angestoßen

Nach 42 Jahren Schulentlassung aus der St. Hubertus Grundschule in Kevelaer und 21 Jahre nach dem letzten Treffen, fanden sich die Ehemaligen am 2. April im Venga in Kevelaer ein, um mal wieder über alte Zeiten zu erzählen und zu hören, was aus den ehemaligen Schulkamerad*innen inzwischen geworden ist. Bei Cocktails und Essen wurde viel gelacht und schon über ein nächstes Treffen nachgedacht.

Zum Wiedersehen kamen: Sandra Peters (geb. Willemsen), Wolfgang Tebartz, Bettina Hoever (geb. Tenhagen), Martina Moeselaegen (geb. Willems), Ludger Voß, Anja Niederklapfer-Plaep (geb. Schöttler), Bernd Stassen, Torsten Thüs, Barbara Bastians (geb. Hiep), Peter Venmann, Wolfgang Wälbers, Stefan Tepest, Andrea Laermann (geb. Venmann), Petra Bürger (geb. Mähl) und Nicole Hünting (geb. Willems).

Beim nächsten Mal wollen auch die weiteren Ehemaligen wieder mit dabei sein: Frank Kindermann, Georg Schaffers, Stephan Tönnissen, Guido Wehrmann, Heike Ueberjahn-Walkey, Klaus Wilbers, Michael Kutzerra, Petra Haeßl (geb. Rommen), Lena Heisters (geb. Reykers), Wolfgang Wellmans, Ruth Wewel und Thomas Thür.