Auf die Fotos, fertig, los!

Auch in diesem Jahr sucht der Tierpark Weeze die Lieblingsfotos seiner Besucher*innen. Da der Tierparkkalender im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war, soll auch in diesem Jahr wieder ein Kalender erscheinen. Daher kann jede*r ab sofort bis zum 15. September 2021 sein / ihr persönliches Lieblingsfoto aus dem Tierpark einsenden.

Was ist zu beachten?

Für den Kalender muss das Foto folgende Kriterien erfüllen:

– Aufnahme im Querformat

– eine möglichst hohe Auflösung (bei geringer Auflösung ist ein Druck nicht möglich)

– Tiere und / oder Personen dürfen nicht am Rand des Bildes zu sehen sein, da für den Druck ein Rand von 3mm pro Seite eingerechnet werden muss.

Interessierte können ihr Lieblingsfoto in originaler Auflösung ausschließlich via Email an den Tierpark (info@tierparkweeze.de) senden. Im Betreff sollte das Stichwort „Lieblingsfoto“ stehen. Zur Zuordnung der Fotos ist zudem die Angabe des vollständigen Namens erforderlich. Einsendungen sind bis 15. September 2021 möglich.

Mit der Einsendung des Fotos erklären sich die Teilnehmenden mit der Veröffentlichung, auch über den Kalender hinaus, einverstanden.