Seit vielen Jahren kommen die Volleyball-begeisterten Damen aus Kervenheim in unterschiedlichen Zusammensetzungen zusammen, um ihren Sport auszuüben. Nun ist die Hobbytruppe auf der Suche nach Verstärkung. Die Frauen sollten zwischen 18 und 80 Jahre jung sein. Jeden Donnerstag um 20 Uhr treffen sich Sandra, Gisela, Erika, Hannah, Corinna, Luzie, Türkan und Bernice in der Turnhalle Kervenheim hinter der Grundschule, um rund anderthalb Stunden die Bälle übers Netz zu befördern. Danach geht‘s meist noch zum geselligen Beisammensein an der Halle oder bei „Brouwers“. Zweimal im Jahr startet die Truppe einen Ausflug oder veranstaltet eine Weihnachtsfeier, was durch 2 Euro Beitrag im Monat finanziert wird. Frauen, die Lust haben mitzumachen, können einfach zum Training kommen. Nähere Infos gibt es auch unter Telefon: 0163/ 4785195