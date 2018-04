Zu Beginn der Mitgliederversammlung des VFR Blau-Gold Kevelaer stand das traditionelle Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, darunter auch der frühere Ehrenpräsident Egon Kammann. Danach stieg die Präsidentin Elke Tebartz mit dem Rückblick auf die „erfolgreiche Session 2017/2018“ in die Versammlung ein.

Die Karnevalseröffnung am 11.11. in der „Schanz“ (zum zweite Mal dort) sei gut angekommen. Im diesem Jahr sei es ein Sonntag. „Da wollen wir wirklich um 11.11 Uhr Karnevalserwachen feiern.“ Auch der Adventsmarkt mit den Erlösen für die Tanzgarde habe sich gut entwickelt.

Die Besucherzahlen bei den VFR-Sitzungen seien stabil geblieben, die große Kappensitzung ausverkauft gewesen, das Programm gut angenommen. Karten für 2019 seien schon vorbestellt.

Tebartz ließ auch den Rathaussturm im Bühnenhaus, die Umzüge in die Kindergärten und Altenheime und das Mütterkaffee mit Gregor Kauling Revue passieren, „der sich gut in den Kevelaerer Karneval eingelebt hat.“ Am Rosenmontagszug habe Petrus „närrische Laune“ gehabt. „Er war schöner und länger als im Vorjahr. Es gab keine Zwischenfälle, alle waren rech…

