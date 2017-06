Auf der Kirmes zusammengeschlagen

In jedem Jahr versammeln sich viele Kevelaerer Jugendliche während der Kirmes am Fahrgeschäft „Break Dancer“, das unmittelbar vor der Volksbank steht. Auch am Eröffnungstag der diesjährigen Kirmes traf sich hier eine Freundesgruppe von ca. 20 jungen Leute aus Kevelaer, Weeze und Goch, um Spaß zu haben und der angesagten Musik zu lauschen. Nach erstem Fahrspaß plante die lustige Gruppe, was man als nächstes aufsuchen wollte. Zur Gruppe gehörte auch Thomas K. (Name geändert), ein 18-jähriger Weezer, der bereits sein erstes Budget an Kirmesgeld verbraucht hatte.