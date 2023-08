Auf den Spuren von Friedrich Stummel

Die Blütezeit des künstlerischen Schaffens in Kevelaer lag um 1900. Vor allem am Kapellenplatz finden sich zahlreiche Wandmalereien, Mosaike und Glasfenster aus dieser Zeit. Damals spielte der Historienmaler und Werkstattmeister Friedrich Stummel eine besondere Rolle. Er lehrte seine Schüler den nazarenischen Malstil, den sie auch nach seinem Tod fortsetzten. „Dadurch ist uns bis heute ein reiches Erbe mit vielen Werken aus Friedrich Stummels Zeit erhalten geblieben“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Am 26. August lädt das Kevelaer Marketing zu der Kunstführung „Stummels Erbe“ ein. In dem rund einstündigen Rundgang folgen die Teilnehmenden den Spuren des bedeutenden Künstlers und erhalten einen Einblick in sein Kunstschaffen. Treffpunkt für die Führung ist der Haupteingang des Niederrheinischen Museums. Um 14 Uhr startet von dort aus die fesselnde Tour zum Kapellenplatz, zu Stummels Atelier und seinem Grab auf dem Kevelaerer Friedhof.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob erhältlich. Sie kosten 6 Euro pro Person, Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen und Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.