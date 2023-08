Auf den Spuren der Vergangenheit

Am 01. Juni 1642, in den Wirren des 30-jährigen Krieges, setzte der Handelsmann Hendrick Busman das kleine Gnadenbild der „Trösterin der Betrübten” in einen Bildstock in Kevelaer ein. Fortan pilgerten die Menschen nach Kevelaer.

Aber wie war denn das vor so vielen Jahren? Wie erreichten die Pilger den Marienwallfahrtsort Kevelaer? Und wie erfuhren Sie überhaupt von der Wallfahrt zur „Trösterin der Betrübten”?

Antworten auf diese Fragen gibt das Team vom Kevelaer Marketing bei der Gästeführung „Wie war denn das?“

„Für all diejenigen, die sich für die bewegte Vergangenheit Kevelaers interessieren, ist diese Führung ein Muss. Unsere erfahrenen Gästeführer geben Auskunft über das Leben und die Leute längst vergangener Zeiten und lassen sie so wieder lebendig werden“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Interessierte Gäste können am 19. August auf eine Reise in die Vergangenheit gehen. Die Teilnehmer der Stadtführung „Wie war denn das?“ tauchen dabei tief in die Geschichte Kevelaers ein und gehen zurück in das Jahr 1642 als erstmals eine Wallfahrt nach Kevelaer stattfand.

Treffpunkt für die Stadtführung ist um 16 Uhr vor dem Priesterhaus am Kapellenplatz. Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude vom Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.