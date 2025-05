Seit 382 Jahren zieht die Wallfahrtsstadt Kevelaer Pilger an, die auf dem Kapellenplatz innehalten und beten. Doch nicht nur der Wallfahrtsort selbst ist ein Magnet für Gläubige – auch der Jakobsweg, der von Millingen nach Roermond führt und mitten durch Kevelaer verläuft, macht die Stadt zu einem bedeutenden Pilgerziel.

Mit eigenem Pilgerpass unterwegs

Am 11. Mai 2025 lädt das Kevelaer Marketing alle Interessierten zu einer spannenden Entdeckungsreise ein, auf den Spuren des Jakobswegs und der symbolischen Pilgermuschel. Diese gelbe Muschel ist das Markenzeichen aller Jakobswege und lässt sich an vielen versteckten Orten in Kevelaer finden. Als besondere Erinnerung an diese Reise erhalten die Teilnehmenden während der Führung einen eigenen Pilgerpass, der an verschiedenen Stationen auf dem Weg abgestempelt werden kann. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr die Teilnehmenden sich für diese besondere Art der Entdeckungstour begeistern“, so Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Vom Priesterhaus bis zum Solegarten St. Jakob

Die Gästeführung „Auf den Spuren der Pilgermuschel“ beginnt um 14 Uhr vor dem Priesterhaus, der ersten Stempelstelle. Von dort aus geht es entlang eines Abschnitts des Jakobswegs bis zum Solegarten St. Jakob. Teilnehmende sollten für die Strecke gut zu Fuß sein. Es wartet eine spannende und inspirierende Reise durch die Stadt, bei der Interessierte nicht nur mehr über die Pilgertradition erfahren, sondern auch versteckte Ecken und besondere Orte in Kevelaer entdecken.

Die Gästeführungen in Kevelaer verzeichneten im Jahr 2024 eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen. Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr 265 Gruppen und insgesamt 4.960 Personen an den Führungen teil, was im Vergleich zu den Vorjahren einen beeindruckenden Anstieg von 38 Prozent darstellt. Besonders beliebt waren die Orgelführung im Januar mit 200 Teilnehmenden sowie die kostenlose Führung zum Weltgästeführertag, die 80 Interessierte anzog. Auch die Ostereiaktion stieß auf reges Interesse. Die hohe Nachfrage unterstreicht, dass sich ein Besuch der Gästeführungen in Kevelaer lohnt – sei es für Touristen oder auch Einheimische.

Jetzt Tickets sichern

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf im Ticketshop und in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro.

Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führungen anmelden. Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.