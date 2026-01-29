Sich gemeinsam auf den Weg machen und den Spuren des Jakobsweges durch Kevelaer folgen: Die Wallfahrtsstadt ist Teil des wohl bekanntesten Pilgerwegenetzes und bietet Pilgernden eine spannende Mischung aus Geschichte und Kultur. Am 7. Februar 2026 um 14 Uhr haben Interessierte erneut die Möglichkeit, die Faszination des Jakobsweges in Kevelaer zu erleben. Treffpunkt ist das Priesterhaus, von wo aus Gästeführerin Sabina Suchecki die Teilnehmenden auf eine Erkundungstour durch die Wallfahrtsstadt mitnimmt.

Kultur und Geschichte erfahren

Die Gästeführung „Auf den Spuren der Pilgermuschel“ bietet eine gute Gelegenheit, die bedeutenden Wegpunkte des Jakobsweges in Kevelaer zu entdecken. In der Innenstadt sowie im Solegarten St. Jakob begegnen die Teilnehmenden nicht nur der reichen Historie, sondern auch der lebendigen Kultur, die Kevelaer ausmacht. Auf dem Weg werden versteckte Zeichen des Pilgerweges gesucht und jede Station erzählt ihre eigene Geschichte.

Für alle Teilnehmenden gibt es zudem einen eigenen Pilgerpass, der unterwegs mit Stempeln gefüllt wird. Die Führung startet am Priesterhaus und endet im Solegarten St. Jakob. Deswegen ist eine gewisse Mobilität erforderlich.

Gesund unterwegs

„Diese Gästeführung bietet einen besonderen Einblick in die Geschichte des Jakobsweges in Kevelaer“, sagt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. „Wir freuen uns darauf, alle Interessierten auf dieser Reise durch Kevelaer zu begrüßen.“ Die Führung richtet sich an alle, die neugierig sind und mehr über die Bedeutung des Jakobsweges erfahren möchten. Ob Einheimische oder Gäste – jeder ist herzlich eingeladen, die spirituellen und kulturellen Schätze Kevelaers zu entdecken und die Route als Teil des Pilgerweges zu erleben.

Jetzt Tickets sichern

Tickets für die Führung sind im Vorverkauf im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenfrei teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden.

Weitere Informationen zu dieser Führung sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.