Auf den Spuren der Geschichte Kevelaers

Im Rahmen eines vielfältigen Veranstaltungsprogramms für Kinder bietet die Wallfahrtsstadt Kevelaer am 14. August eine interaktive Führung durch die geschichtsreiche Pilgerstadt an. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können sich dort selbst auf Spurensuche begeben, den Erzählungen der Gästeführerin lauschen und so auf unterhaltsame und kurzweilige Art die Geschichte Kevelaers kennenlernen.

Kevelaer entdecken

Orte wie die St. Antonius-Kirche, den Kapellenplatz und den Arche Noah-Brunnen kennen die meisten Kevelaerer Kinder gut. Doch nur wenige kennen die Geschichte zu den Plätzen. Was hat der Hl. Antonius mit Dämonen und Feuer zu tun? Wie alt ist die Pferdetränke auf dem Kapellenplatz? Und was hat es eigentlich mit dem Löschwagen im Wintergarten des Niederrheinischen Museums Kevelaer auf sich? Diese und weitere Fragen werden am 14. August beantwortet und teilweise sogar selbst gelöst werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der St. Antonius-Kirche.

Tickets für die Gästeführung sind ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren zahlen 3 Euro, Erwachsene 6 Euro.

Weitere Information gibt es auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992. Schnell sein lohnt sich – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.