Der Peter-Plümpe-Platz und sein zukünftiges Gesicht werden einmal mehr das zentrale Thema einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sein. In einer Vorlage für die Erörterungen in öffentlicher Sitzung am 5. März hat die Stadtverwaltung die bisherige Geschichte der Planungen und die aktuell auf dem Tisch liegenden Nutzungs- und Strukturkonzepte zusammengefasst und mit eigenen Anmerkungen und Beurteilungen vieler Einzelaspekte versehen. Hintergrund ist die Zeitplanung, die vorsieht, dass der Rat in seiner Sitzung Ende März eine Art „Marschrichtung“ vorgibt.