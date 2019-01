Am vergangenen Donnerstagabend lud Kevelaers Klimaschutzmanagerin Dr. Nina Jordan zu einem Angebot aus der Nationalen Klimaschutzinitiative. Mit dieser Initiative fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Die Maßnahmen decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab. Auch der Vortrag „Moderne Heiztechnik im Vergleich“gehört dazu, zu dem Jordan eingeladen hatte und den Michael Berger, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, in der Öffentlichen Begegnungsstätte hielt.