AstraZeneca-Termine im Kreis Kleve nicht abgesagt

„Ihr Impftermin findet am morgigen Donnerstag statt! Neue Dokumente erforderlich.“ Mit diesem Hinweis waren die rund 1.000 E-Mails überschrieben, die der Kreis Kleve am Mittwochnachmittag, 31. März 2021, verschickt hat. Im Impfzentrum Kreis Kleve waren in dieser Woche ausschließlich am Donnerstag in Kalkar 1.000 Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff für Personen aus priorisierten Berufsgruppen terminiert. Am späten Dienstagnachmittag hatte das Land NRW die AstraZeneca-Impfungen bei Unter-60-Jährigen vorläufig ausgesetzt. „Wir haben kurzfristig entschieden, dass am Donnerstag, 1. April, alle 1.000 Impfwilligen mit dem Biontech/Pfizer-Wirkstoff geimpft werden sollen und somit an diesem Tag keine Unterscheidung nach dem Alter stattfinden wird“, erläutert Landrätin Silke Gorißen.

Am Mittwoch, 31. März, konnte der Kreis Kleve für die 1.000 geplanten Impfungen am 1. April ausreichend Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer beim Land NRW beschaffen. Damit stand fest, dass die vereinbarten Impftermine für die Beschäftigten der priorisierten Berufsgruppen ihre Gültigkeit behalten können. Hierüber informierte der Kreis Kleve am Mittwochnachmittag die 1.000 Impfwilligen. Ebenso erhielten sie den Hinweis, dass sie aufgrund des Impfstoffwechsels neue Dokumente benötigen, die den E-Mails beigefügt waren. Wegen des Impfstoff-Wechsels wurde für diese 1.000 Personen der Termin ihrer Zweitimpfung vorverlegt und bereits ins Buchungsportal eingebucht. Auf der Startseite des kreiseigenen Buchungsportals wurden ebenfalls alle Informationen über die aktuellen Änderungen hinterlegt.

Die im Impfzentrum Kreis Kleve vorrätigen 1.000 AstraZeneca-Impfdosen werden bei den weiteren Planungen der Impfungen im Impfzentrum Kreis Kleve ab Ostern berücksichtigt. Aufgrund der deutlich längeren Haltbarkeit dieses Impfstoffs sei diese zeitliche Verschiebung möglich.

Betriebsstunden des Impfzentrums Kreis Kleve durch die Inbetriebnahme der Impfstelle in Geldern ausgeweitet

In den kommenden Tagen finden im Impfzentrum Kreis Kleve zahlreiche Impfungen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff statt: In Kalkar werden am Donnerstag, 1. April, rund 1.000 priorisierte Berufstätige geimpft. Von Karfreitag bis Ostersonntag werden vormittags die seitens der Hausärzt*innen und Internist*innen priorisierten Menschen mit schweren Vorerkrankungen geimpft. Nachmittags haben dort Über-80-Jährige ihre Erst- oder Zweitimpfung. In Geldern werden von Gründonnerstag bis Ostersonntag ganztags Menschen mit schweren Vorerkrankungen geimpft. Landrätin Gorißen erklärt dazu: „Die Impfstelle in Geldern ist genau zum richtigen Zeitpunkt an den Start gegangen. Damit werden wir die Betriebsstunden unseres Impfzentrums insgesamt deutlich ausweiten und so die größeren Biontech/Pfizer-Lieferungen schnell verimpfen.“

Die weiteren Planungen des Kreises Kleve sehen ab Ostermontag für beide Impfstellen tägliche Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr vor. „Wir verimpfen, was wir kriegen“, bringt es Gorißen auf den Punkt. Sie weist darauf hin, dass das Land NRW angekündigt hat, dass auch die Über-60-Jährigen nun über die Kassenärztlichen Vereinigungen ein Impfangebot mit AstraZeneca erhalten sollen. Wann es wieder ein Impfangebot für die Beschäftigten der priorisierten Berufsgruppen geben wird, steht derzeit noch nicht fest. Sobald es hierfür eine Lieferzusage des Landes gibt, werden umgehend neue Termine in das kreiseigene Buchungsportal eingestellt.